台灣大再提第五至九案共5項方案，分述如下：

方案五：提升AI國力、贊助教育部TANET學術網路機構及提供「台智雲」AI算力:協助提升學術單位在AI研究和應用方面的能力，並促進教育部TANET學術網路機構的發展，台灣大願意贊助教育部TANET學術網路機構，同時提供教育部選定之學術單位與師生「台智雲」AI算力，以增進AI國力與教育競爭力。

方案六：免費提供10萬個特定弱勢族群「反詐戰警個人版APP進階版」服務一年:反詐戰警個人版APP透過即時數據更新，快速辨識疑似詐騙電話及騷擾電話，提供個人化的電話警示、自動封鎖號碼服務，並可掃描帶有惡意連結的高風險簡訊，避免用戶瀏覽釣魚網站，幫助使用者遠離騷擾與詐騙。目前反詐戰警個人版APP有免費版、標準方案版、進階方案版等，台灣大哥大以防護最完全之進階方案版免費提供10萬個特定用戶（如偏鄉、長者等資訊落差較容易受騙之族群）使用「反詐戰警個人版APP進階版服務」一年。

方案七：無償提供30家公益團體「反詐戰警企業版」一年:依警政署165全民防騙網公告資料，除了常見的電商平台，自2022年起，諸多大型知名公益團體也名列榜上。公益團體成為詐騙集團目標，損及捐款人信心，衝擊組織營運，但公益團體礙於經費有限，如何做好資安防護已成為公益團體共同難題。現行NGO多以「宣導」或在網頁增加「反詐說明」來減少詐騙情況發生，面對日益普及的AI，詐騙頁面更迭速度加快，必須有自動化的對應作法，台灣大哥大願無償提供政府指定之30家公益團體?反詐戰警企業版」一年，協助偵測偽冒網站，若發現有偽冒情事，第一時間主動通知該公益團體，使其能迅速處理以保障捐款人個資及財產安全。

方案八：免費提供300家/次中小企業曝險評估（EASM）防止駭客勒索攻擊:藉由非侵入性之資安檢測，檢視網路服務（如遠端控制、資料庫、應用服務等）、網站（如網頁伺服器、憑證、網域等）、電子郵件、帳號密碼、雲端安全等五大項目，進行弱點掃描後，提供可視化報表，讓非資訊專業的高層人員可快速掌握資安環境概況，協助客戶了解自身以及供應鏈的外部曝險，由外而內有效率地管理資安風險，強化數位防禦，防止駭客勒索攻擊。台灣大哥大願免費提供資安預算不足之中小企業300家/次曝險評估（EASM）服務。

方案九：免費提供2萬個M+、M+ Meet帳號給偏鄉學校，作為教育學習之數位學習平台:學校若有線上教學或會議需求，M+、M+ Meet帳號可同時提供上千人與會，學校無須再編列預算購買Google Meet或其他會議軟體，省下之經費可轉作其他教育需求使用。台灣大哥大免費提供2萬個M+、M+ Meet帳號給偏鄉學校使用一年。

台灣大在8月12日提出之前四大方案為，方案一、捐贈1萬支4G VoLTE Feature Phone；方案二、捐贈5,000支5G手機予經濟弱勢族群；方案三、捐贈3,000台平板電腦或電子閱讀器予偏鄉學童；方案四、贊助1,000戶偏鄉低收入戶且有孩童之家庭2年免費寬頻固網+WIFI無線網路通訊+平板電腦一台+手機一台等四案。

台灣大最後強調，NCC於2023年1月18日核准台灣大合併台灣之星，同時允許台灣大可即刻展開網路整併，至2024年6月30日完成後歸還頻譜，網路整併期限共18個月。但事後公平會與數發部陸續發函台灣大，其中公平會要求需在獲得公平會同意合併後、數發部要求須在合併基準日後（即2023年12月1日），方能開始進行網路整併。換言之，實際可整併台灣之星近萬個基站，將280萬用戶搬移至其他頻段期間，縮短到只剩7個月，實為期待不可能，若強行縮頻，只是損害用戶權益。