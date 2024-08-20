交通部前部長李孟諺昨（19）日遭爆不倫戀，事後他請辭獲准，但相關案件仍持續延燒，資深媒體人黃揚明指出，爆料提到這起事件的女方住在遠東航空前董事長張綱維旗下集團的「樺福水悅」社區，但經自己調查，發現該社區地址近10年沒有交易紀錄，所以可能還有很多故事可以挖，「恐怕是有一點狀況」。

李孟諺昨被爆料外遇已10年，過去常帶陸籍小三進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，但在上任交通部長後始亂終棄。針對爆料，李孟諺向家人、社會大眾道歉，並稱已向行政院長卓榮泰和總統賴清德口頭請辭，行政院也已核准。

黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》，李孟諺做過行政院秘書長，該職影響力很大，他雖然行事風格低調，但實際做了什麼事、近期先後被爆和張綱維的律師見面等事有無交代清楚才是重點，儘管他在面對質疑時都說子虛烏有，但現在看起來，「恐怕是有一點狀況」。

黃揚明接著說，自己上實價登錄網站查詢後發現，「樺福水悅」的地址近10年來沒有交易紀錄，這說明房子可能沒有過戶，李孟諺可能是被招待、「寄生」在別人的戶口之下，「是否是有這樣一層關係，才能金屋藏嬌，可能還有很多故事可以挖」。