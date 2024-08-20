農業部長陳駿季一一回應農民問題。（李京昇攝）

立委楊瓊瓔20日邀請農業部長陳駿季下鄉座談。（李京昇攝）

立委楊瓊瓔20日邀請農業部長陳駿季下鄉，前往台中市后里區后里農會與農民座談，農民提及農業缺工、水權灌溉、公糧制度等議題，針對缺工問題，陳駿季表示，除引進國外勞力，也將鼓勵產業自動化、機械化，以解決勞力問題。

今天座談會由楊瓊瓔主持，並採一問一答方式，由陳駿季一一回答農民問題，市議員陳本添、邱愛珊、中市農業局副局長蔡勇勝、后里區農會理事長劉萬祥、總幹事陳清琪、大甲農會總幹事黃瑞祥、外埔農會李錦東等人也出席關心農民心聲。

大甲農會總幹事黃瑞祥會中，提出農會希望創設首座以稻米、果樹枝條為原料的「農糧剩餘資源循環再生場域」，若順利推動，每年最多可減少溫室氣體排放近7500噸二氧化碳。

對此，陳駿季表達贊同，他強調綠色減碳、農糧剩餘資源循環再利用是政府大力推動的模式，大甲農會有心推動，農業部一定全力支持，他現場也要求農糧署、農改場會後與大甲農會討論如何建立及經費上的協助。

另，有多位農民提及水權牽涉農田灌溉與收益、公糧制度應改善提升農民收益、灌溉水路髒亂清淤維護及農機補助、耕種草皮農民申請農民外勞、林農排除農業保險、農業保險的理賠標準等，以及稻價13年未考量人力成本逐年提高，農民利潤變薄、天然災害現金救助申請土地謄本希望能簡單化等問題，希望農委會有解決方案。

陳駿季對農會及農民所提問題相當重視，並用雙向溝通、一問一答的方式，藉以來協助他們或轉尋其他途徑方式來解決問題。針對缺工部分，陳駿季說，除協助引進國外勞力，也鼓勵產業自動化及機械化。

對於缺水採取輪灌，是因為評估即使放水，也無法供應到收穫期才有此決定，而農水署有建立服務專線，一通電話就有人服務，灌區內外均會清理，約4天就可處理完畢。公糧收購狀況會時刻檢討，將會擬定最好的制度，同時加強宣導各項補助的力度，讓更多農民知道。

楊瓊瓔表示，每個縣市都有其農業特色，即使同個縣市不同行政區都有可能會有不同的農業風景，代表每個行政區面臨的困境、所需要的幫助都不盡相同，她感謝陳駿季蒞臨后里區農會，農業永續發展需要年輕人投入，這10年來陸續有青壯年從農，是值得歡喜的地方，但如何能長久從農並且穩定，這是中央及地方需要努力的目標，因此期盼雙向溝通能有效且立即地解決問題。