南投醫院癌症治療中心提供門診、檢查、治療及安寧照護全方位服務。（楊靜茹攝）

南投醫院將放射腫瘤科大樓改建為地下2層、地上4層的癌症治療中心，讓癌症患者能就近在地治療。（楊靜茹攝）

南投醫院癌症治療中心20日啟用，南投醫院院長洪弘昌進行簡報。（楊靜茹攝）

衛福部立南投醫院院長洪弘昌為了讓癌症患者就近治療，將原有的放射腫瘤科大樓擴建為癌症治療中心。行政院長卓榮泰20日出席南投醫院癌症治療中心啟用典禮，卓榮泰說，將建立國家級癌症治療體系，目標2030年癌症死亡人數能降低三分之一。

南投醫院將放射腫瘤科大樓改建為地下2層、地上4層的癌症治療中心，提供門診、檢查、治療及安寧照護全方位服務，20日舉行癌症治療中心啟用典禮，由卓榮泰與衛福部長邱泰源、南投縣長許淑華及立委游顥、羅美玲、王正旭等貴賓揭牌，南投市長張嘉哲及南投縣議員簡千翔、林儒暘、沈夙崢也共襄盛舉。

許淑華說，癌症在地治療是鄉親引頸期盼的夢想，代表鄉親感謝南投醫院院長洪弘昌所率領的團隊，從籌備動工，各項先進專業治療檢測儀器及醫護團隊到位，終於實現癌症患者在地醫療的願景；南投縣是全台唯一沒有重度級急救責任醫院的縣市，洪弘昌也宣示下階段目標，2年內成為全重症醫療服務醫院，盼行政院和衛福部全力促成。

邱泰源表示，南投醫院成立69載，乘載醫療量能最高，背負著照顧弱勢的公醫使命，和急重症醫療責任，足見該院對南投縣醫療的重要性，未來持續加強南投縣急重症區域聯防機制，並挹注醫學中心等級的專科醫師人力，建構更完善的醫療網絡。

卓榮泰指出，「健康台灣」及「均衡台灣」是醫師出身的總統賴清德2大治國理念，行政團隊將盤點各縣市醫療資源，促進資源合理分配；癌症對國人生命安全，乃至於患者家庭的影響甚巨，將建立國家級癌症治療體系，包括早期癌症篩檢、基因檢測、精準醫療及百億癌症新藥基金等政策，明年度衛福部預算增318億元，成長9.4％，目標2030年癌症死亡人數能降低三分之一。