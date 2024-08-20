台南市政府環保局從2020年起在全市陸續布建1400個微型感測器，不僅能即時掌握空氣品質，還能在突發事件像是火災發生時，發揮關鍵示警作用，讓火災預警升級，有效降低對民眾造成的影響。環保局20日表示，今年至今已監測到14場次火警，並即時發布警示訊息，通知火場周遭民眾注意。

環保局長許仁澤表示，炎熱乾燥的天氣，提高工廠發生火災的頻率，火警發生不僅危及公眾安全，還可能對周邊空氣品質造成衝擊，該局陸續在全市布建微型感測器後，一旦有火災發生，就能立即透過數據分析，掌握火災懸浮微粒等汙染物的濃度趨勢及受影響範圍，並透過臉書、跑馬燈及市府LINE等管道，發布警示訊息。

許仁澤認為，火災發生容易產生對人體健康有害的空氣汙染物質，尤其當地點發生在工廠時，影響更為嚴重；環保局針對大型工廠火災案件進行微型感測器監測及分析，並將空品相關訊息以最快速度傳遞給民眾，提醒做好自我防護。

環保局也提醒業者，作業前應檢視環境是否有廢棄物堆置或易燃品存放，並在作業過程中多留意避免火花影響，防範未然，既保障生命安全也守護空氣品質；還呼籲民眾在得知空品警示訊息時，盡可能關閉門窗，待空品不良狀況解除再外出活動，如需外出務必戴口罩。如果民眾想要確認生活周遭的空品狀況，可上台南市空氣品質監測網或下載「台南環保通APP」查詢空氣品質微型感測數值。