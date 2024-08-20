台灣近年來成人產業盛行，相關話題也不再是禁忌，AV男優吉林上節目分享「被榨乾到出血」的經驗。另外被問到台灣最紅的男優是誰，還指出業界最貴的男優是演出《華根初上》的網紅鄧佳華，價格是一般男優的3到5倍。

主持人沈玉琳在節目《11點熱吵店》透露，在AV市場男優就是「垃圾」，因為所有人焦點都在女優身上，對此，男優吉林極度認同此事，他表示工作人員在片場看到他時，都會直接告知：「吉林，沒關係，你先在旁邊晾著，然後開始跟女生聊。然後有時候坐在那邊，會一直喊吉林快點啦，就說我們還有20分鐘可以拍，你20分鐘可以X出來嗎？會灌輸你壓力下去。」隨後分享被榨乾的經驗：「那時候X了9次，我覺得好舒服，還想在X第10次的時候，但射出血來的時候就嚇到，就會覺得好像不行了，不過精神還在亢奮狀態，有點像迴光返照的感覺」。

吉林表示鄧佳華片酬是一般男優的3到5倍。（圖／ 11點熱吵店YT）

談到片酬方面，吉林表示女優價錢比較貴，男優則區分「一般男優」跟「專屬男優」：「現在已經沒什麼專屬男優，一般男優5到7千，最頂就是7千」，讓在場來賓難以置信。吉林接著驚爆片酬最高的男優是鄧佳華：「他就是我們的3到5倍」，也約只有2萬多到3萬。至於鄧佳華片酬會高於一般男優，他表示除了有話題性又被炒紅，剛入行時拍攝的作品《華根初上》，銷量也是業界賣的最好。

鄧佳華拍攝的《華根初上》銷量是業界最佳。（圖／ 11點熱吵店YT）

網紅鄧佳華先前邀約胡文英當第4部AV女主角，遭胡文英毫不留顏面嗆聲：「衝X小，你那副長相，癩蝦蟆想吃天鵝肉嗎？」更強調兩人年齡落差太大，鄧佳華則是反駁：「年齡不是問題，身材才是重點」。後來胡文英竟改口答應，接著發文證實此事：「和鄧佳華拍攝的第四部，如火如荼的計畫進行中，至於細節不便透露」，鄧佳華則是透露會負責新作品內容企劃，監督工作則由胡文英擔當。