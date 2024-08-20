基輔軍事單位說，周一晚間基輔先是遭到無人機襲擊，隨後發生了飛彈攻擊，而兩次的襲擊都未造成損壞或傷亡。
軍方表示，目前尚不清楚攻擊的全部規模，但可能涉及巡航飛彈。
軍方表示，首都基輔在本月已發出41次空襲警報。
此外烏克蘭空軍表示，防空系統在周二清晨的一次襲擊中，擊落了俄羅斯發射的3枚飛彈和25架無人機。
空軍在Telegram上發表聲明說，這次空襲是針對烏克蘭中部、北部和南部約9個地區。
烏克蘭軍方在周二指出，俄羅斯在周一夜間對首都基輔(Kyiv)發動導彈攻擊，為本月以來第五次的攻擊。初步資料顯示，防空系統再次成功擊退了這些襲擊。
基輔軍事單位說，周一晚間基輔先是遭到無人機襲擊，隨後發生了飛彈攻擊，而兩次的襲擊都未造成損壞或傷亡。
軍方表示，目前尚不清楚攻擊的全部規模，但可能涉及巡航飛彈。
軍方表示，首都基輔在本月已發出41次空襲警報。
此外烏克蘭空軍表示，防空系統在周二清晨的一次襲擊中，擊落了俄羅斯發射的3枚飛彈和25架無人機。
空軍在Telegram上發表聲明說，這次空襲是針對烏克蘭中部、北部和南部約9個地區。
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