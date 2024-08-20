基輔軍事單位說，周一晚間基輔先是遭到無人機襲擊，隨後發生了飛彈攻擊，而兩次的襲擊都未造成損壞或傷亡。

軍方表示，目前尚不清楚攻擊的全部規模，但可能涉及巡航飛彈。

軍方表示，首都基輔在本月已發出41次空襲警報。

此外烏克蘭空軍表示，防空系統在周二清晨的一次襲擊中，擊落了俄羅斯發射的3枚飛彈和25架無人機。

空軍在Telegram上發表聲明說，這次空襲是針對烏克蘭中部、北部和南部約9個地區。