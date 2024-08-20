幾十年來，人們一直建議60歲以上的人每天服用小劑量阿斯匹靈，以預防中風和心臟病，但現在情況仍然如此嗎？事實證明，每天都服用阿斯匹靈並不適合每個人，但據一項研究顯示，仍有將近3成的60歲以上長者仍然每天服用阿斯匹靈。

60歲以上的人應該每天服用阿斯匹靈嗎？《遊行》網站（Parade）報導，這取決於情況，但答案通常是，如果身體健康，則無需這樣做。2002年，一項研究顯示阿斯匹靈抑制血小板的形成和凝血，美國預防服務工作小組（U.S. Preventative Services Task Force ，USPSTF）推薦醫生，建議所有60歲及以上的長者每天服用小劑量阿斯匹靈，因為阿斯匹靈可以抑制凝血功能，進而有效降低動脈中形成血栓的風險，而血栓有可能導致人們中風。

然而，在接下來的幾十年裡，研究表明，除非患者有心血管疾病、心臟病或中風的高風險或病史，否則可能沒有必要每天服用低劑量的阿斯匹靈。

事實上，2019年，美國心臟協會（AHA）就有說過，對於健康的人們來說，每日服用阿斯匹靈的風險可能超過該藥物的好處。美國心臟協會當時在聲明中表示，「對於沒有心血管疾病或中風病史的人來說，不建議使用小劑量阿斯匹靈來預防心臟病發作或中風，特別是對於出血風險較高的成年人。」

每日服用阿斯匹靈有哪些風險？副作用和風險包括身體組織的潰瘍（ulcers）、過度出血、消化道出血，甚至出血性中風（hemorrhagic stroke）等等。因此，不建議以阿斯匹靈作為健康成人的預防措施。

如果有民眾目前按照醫生的指示每天服用阿斯匹靈，請繼續這樣做，除非他們另有建議。最重要的是，與醫生討論出最適合個人情況的方法。