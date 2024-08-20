交通部長李孟諺昨（19）日遭爆發展婚外情長達10年，深陷負面輿論，隨後更火速請辭獲准，而該名婚外情女子的身份也被起底曾從事八大行業，其中一間上班地點指稱位於北市中山區民權東路上的養生館。對此，該店家堅稱他與張女互不相識，並駁斥：「根本就是亂報的。」

李孟諺日前捲入婚外情風波，指稱他早在執掌台南市水利局時就與該女子交往，並經常一起出入高級餐廳及公開場合。事情曝光後，李自動請辭交通部長，行政院火速准辭，南部政界更盛傳「李孟諺小三」張姓女子為陸配，過去曾從事八大行業，消息傳開後震驚各界人士。

根據《ETtoday新聞雲》報導，針對張女近日傳聞曾在北市中山區民權東路2段一間養生館上班，該店的負責人則澄清他經營店面4年間，從未聽說張女，二人並不認識，無奈事情卻越滾越大，讓他感到相當無奈，「根本就是亂報的。」

不過該養生館6月間才被中山警分局查獲從事情色不法交易，警方當時破門後當場將2名嫖客、2名女按摩師逮捕歸案；警詢時，嫖客坦承以500元「付費半套」，女按摩師則矢口否認，訊後全案依妨害風化罪移送法辦，案件目前仍持續審理。