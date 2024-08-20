新加坡才女導演林雪燕編導的靈異驚悚片《流氓驅魔師》（The Chosen One），取材自新加坡驅魔師的真實經歷，並找來新加坡新生代男神宗子杰主演。開拍前他特意向大師取經，意外得知自己深得佛緣，受關聖帝君庇佑。為求畫面逼真，宗子杰苦練手印、勤背咒語，還形容驅魔過程很像漫威電影的「奇異博士」，外表坐定但在意識中除魔。

童星身分出道的宗子杰，其實已經擁有15年的影視經驗，這次為飾演驅魔師「阿傑」，開拍前特地與導演會見該片原型人物，並向這位師父請教靈界相關知識。沒想到，師父一見宗子杰就笑，除了認為宗子杰與年輕的自己神似外，還說他與「關公」有神緣。巧合的是，片中取景的「福德祠」裡正好供奉了一尊關聖帝君，彷彿冥冥中就注定好。

為求畫面逼真，宗子杰苦練手印、勤背咒語。（威視提供）

而原本對靈界一竅不通的宗子杰，在師父的說明後也對驅魔有粗略了解。其中最令他印象深刻是，「驅魔的時候，師父外表看來坐定不動，實際上卻在意識裡，和另一個空間的靈魂做談判或是鬥爭，像是靈魂出竅，也很像漫威電影裡的奇異博士！」

此外，比起靈異，在《流氓驅魔師》片場更多的是神意。導演林雪燕透露，有場宗子杰在宮廟觸怒神旨的戲，原本晴朗的天氣突然烏雲密布，接著打雷閃電。離奇的是，雷聲出現的時間點準確到全場驚呆，最後還收錄進電影中。

宗子杰也分享，拍攝期間每遇天候不佳，他都會上香祈求關公幫忙，沒多久天氣就瞬間放晴，或是需要下雨的橋段，就真的下起雨，讓他驚呼：「真的很神奇，連雨車的錢都省了！」短時間內接二連三發生的巧合，讓全劇組都深信是關公顯靈來幫忙。自認陽氣重的他也坦言，過去不太相信靈異現象，但在拍攝時卻感覺特別好，「每次看到關公的雕像或神位時，就有股莫名安全感。祂讓我感覺像個小女生被大男人照顧。」

片中有多場除魔戲，除了要念誦咒語，還要會結驅魔手印。為此，導演和宗子杰也向請師父請益，並將他傳授的咒語及手印改良後放入電影中，避免真的傷及靈界朋友。為了要在拍攝時看起來熟練，宗子杰花了不少時間練習，「其實還蠻複雜的，我真的練很久。有很多手指扭曲的姿勢，開拍前一有空都在練手印，等吃飯的時候也在念咒語。」

《流氓驅魔師》將於9月20日在台上映。