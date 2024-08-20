中元節盛大普渡一結束，關鬼門時間很快就會來到，命理專家柯柏成在臉書上說，陽曆9月2日好兄弟們過完暑假返回陰間，通常還會辦最後一次普渡，在鬼月最後階段，拜拜禁忌仍得小心，像是供品不能辦得太澎湃，也不能向好兄弟求財，另外，當天同時也是地藏菩薩聖誕，若能整天茹素並誦念聖號，將能增福增慧。

柯柏成表示，民俗上充滿各式禁忌的鬼月終於要結束，今年農曆七月三十鬼門關在陽曆9月2日晚上亥子交時，通俗觀念好兄弟們也要結束暑假回陰間，普渡活動通常會在這一天辦最後一次，已經辦過普渡的就看個人需要，沒有特別約定成俗習慣一定要拜，若這一天有辦普渡祭拜，遵守6宜忌，方可趨吉避凶，增福增慧。

▌避免大魚大肉

避免大魚大肉或過於豐盛的祭品，擔心好兄弟吃太好留戀不想回去，最好以保存期長的祭品為主，因為好兄弟要回去，下次明年才能再來，帶的伴手禮要保存期限長的，例如泡麵、餅乾、罐頭都很理想。

▌供品宜素避葷

當天是地藏菩薩的聖誕，供品理應以素食為主，民俗傳說禮請幽冥教主地藏菩薩作主，讓好兄弟們該去哪就去哪，勿留陽間擾亂秩序，正所謂「不看僧面看佛面」，再白目的好兄弟也得看在地藏菩薩的面子乖乖回去。

▌不用說再見

最後一場普渡拜完就可以直接收供品，不需要跟好兄弟說再見。

▌不可求財許願

鬼道眾生連吃飽都有問題，哪裡有財可以回饋，因此切勿跟好兄弟求財許願。

▌不可以亂踩冥紙

現在焚燒冥紙多已統一集中及少量處理，但還是會有一些人在路邊自己燒，如果遇到焚燒飛舞的冥紙，千萬不要故意去亂踩，這種行為對好兄弟相當不敬。

▌當天宜素食、誦聖號

農曆七月三十盛逢地藏菩薩聖誕，當天可以素食一天、持誦地藏菩薩聖號，為自己及家人累積福慧。

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