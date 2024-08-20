六甲區張淑娥投入生產「注連繩」12年，以日本訂單及國內文創商品為主要市場，近年大陸藺草廉價搶攻注連繩市場，國內業者逐漸凋零萎縮，目前僅剩幾家業者苦撐，她堅持稻草成色與品質，獲得日方肯定，訂單從去年的5貨櫃增加到今年的9櫃，成長率達8成。

張淑娥為日文系畢業，原為全職日文教師及翻譯，台南縣市合併前被縣府延攬協助日方交流相關業務，2009年結識日本來台的宮村先生，對方為在日本推廣「八田與一」對台灣的付出貢獻與精神，希望利用台南六甲在地的稻草生產「注連繩」，當時宮村在台人生地不熟，由她全程協助，不料意外的讓她「公親變事主」，2012年成立了公司，全力生產注連繩，市長黃偉哲在就任前，還曾把她的作品送給前總統李登輝。

張淑娥把致贈給前總統李登輝的作品，重製了一份縮小版的，留在公司當紀念。（寶智華攝）

長索式的注連繩通常懸掛在神社鳥居上。（寶智華攝）

「注連」就是「封印」、「結界」的意思，張淑娥說，日本民眾家家戶戶在過年時會在玄關吊掛稻草編成環形的「注連繩」，搭配松、竹、梅或龜、鶴圖片與玉佩，除了消災，還有長青長綠、純潔之意；寺廟則在鳥居懸掛長索式的注連繩，由於採用稻草編職，無法久存，每年都得換新。

張淑娥表示，注連繩在日本有很大市場，但由於日本的工資貴，再加上當地傳統師傅持續凋零，年輕人接棒意願不高，近年都仰賴進口，她的客源主要在關東、關西，11年來大約每年外銷日本5貨櫃約4萬件大小作品。

張淑娥在倉庫謹慎保存稻草，品質備受日本客戶肯定歡迎。（寶智華攝）

張淑娥為了確保稻草品質，親自採收，曾因而多次中暑。（寶智華攝）

張淑娥說，稻草編織工作不僅取材、保存困難，再加上費工、利潤低，台灣跟日本相同，都逐漸萎縮中，苗栗、台南、屏東還有幾名業者跟她一樣都在苦撐，再加上日本取得稻草日漸困難，近年都改採大陸藺草製品，對台灣業者而言更是雪上加霜。

張淑娥說，由於她堅持稻草品質，庫存也格外注意防潮，所以稻草顏色均一，編織成的注連繩品質穩定，備受日本肯定，在大陸藺草的廉價競爭下，去年訂單不減反增，出口達到9貨櫃，與前年同期相較，成長8成。

張淑娥表示，注連繩產業費時費工，利潤低，對兼營水果運銷的她而言，已非營生主力，而且她的重點不在盈利，而是傳統技藝傳承，以及中日關係的連結。下營區甲中國小與日本的三谷國小就是因為她的注連繩而相互認識，而諦結為姐妹校，至今仍保持友好互動，這種無形的附加價值也是她甘心繼續投注心力在稻草編織的原因之一。