央行之前也做過另份調查，消費者預估韓國房地產價格還會繼續向上。外界預估，韓國央行應該不會這麼快就會降息，這次的例會還是會維持原來利率3.5%不變，屬於限制性（restrictive）的政策利率。

再者，因韓元今年迄今兌美元匯價已貶值超過3%，是2024年表現最差的新興市場貨幣之一，故韓國央行為了捍衛韓元的價位，應該也不會比聯準會更早調降利率。

匯銀人士預估，在聯準會可能最早在9月降息後，韓國央行接著將在10月也降息。多數認為，韓國在10到12月時，利率將下調25個基本點，也就是1碼至3.25%，少數甚至覺得還會降到3%。到了2025年，韓國央行可望再降75個基本點，2025年底利率將降到2.5%或2.25%。

由於首爾房價持續上漲，韓國央行上個月曾表示，憂心家庭債務的增加，或將導致金融失衡風險升溫。韓國的家庭債務若跟GDP相比，比例高達104.3%，是全球最高的國家之一，因為很多有錢的民眾手中握有不少房地產。

雖然多數經濟學家預估韓國央行將在10月降息，但如果不動產在8月之後繼續漲價，韓國調降利率的時間可能延後。因人工智慧AI晶片帶動出口復甦，韓國政府也較有信心覺得，即使政策利率處於限制性，經濟也能繼續蓬勃發展。

另外，金融服務委員會（Financial Services Commission）於20日也表示，韓國政府預定從9月1日起，減少大首爾地區可拿到的房貸金額，或許這樣做將有助於鼓勵民眾儘量不去跟銀行借錢。