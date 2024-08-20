超額頻譜未還爭議擴大，台灣大哥大上周提出4項方案，要求NCC盡速從中擇一以加速司法調解，但因為與頻譜價值落差過大，NCC尚未有任何回應。台灣大哥大19日再度提出5項專案，下達最後通牒，包括贊助教育部TANET學術網路機構及提供「台智雲」AI算力、免費提供弱勢族群「反詐戰警個人版APP進階版」服務、提供公益團體「反詐戰警企業版」、幫助中小企業曝險評估（EASM）、提供M＋與M＋ Meet帳號給偏鄉學校作為數位學習平台等五案，公益回饋價值達2,000萬至5,400萬，建請NCC儘速提請委員會審議，從中擇一達成調解。

台灣大再提第五至九案共5項方案，分述如下：

方案五：提升AI國力 贊助教育部TANET學術網路機構及提供「台智雲」AI算力

協助提升學術單位在AI研究和應用方面的能力，並促進教育部TANET學術網路機構的發展，台灣大哥大願意贊助教育部TANET學術網路機構，同時提供教育部選定之學術單位與師生「台智雲」AI算力，以增進AI國力與教育競爭力。

方案六：免費提供10萬個特定弱勢族群「反詐戰警個人版APP進階版」服務一年

反詐戰警個人版APP透過即時數據更新，快速辨識疑似詐騙電話及騷擾電話，提供個人化的電話警示、自動封鎖號碼服務，並可掃描帶有惡意連結的高風險簡訊，避免用戶瀏覽釣魚網站，幫助使用者遠離騷擾與詐騙。目前反詐戰警個人版APP有免費版、標準方案版、進階方案版等，台灣大哥大以防護最完全之進階方案版免費提供10萬個特定用戶（如偏鄉、長者等資訊落差較容易受騙之族群）使用「反詐戰警個人版APP進階版服務」一年。

方案七：無償提供30家公益團體「反詐戰警企業版」一年 公益團體免於遭冒名 善款遭詐騙

依警政署165全民防騙網公告資料，除了常見的電商平台，自2022年起，諸多大型知名公益團體也名列榜上。公益團體成為詐騙集團目標，損及捐款人信心，衝擊組織營運，但公益團體礙於經費有限，如何做好資安防護已成為公益團體共同難題。現行NGO多以「宣導」或在網頁增加「反詐說明」來減少詐騙情況發生，面對日益普及的AI，詐騙頁面更迭速度加快，必須有自動化的對應作法，台灣大哥大願無償提供政府指定之30家公益團體｢反詐戰警企業版」一年，協助偵測偽冒網站，若發現有偽冒情事，第一時間主動通知該公益團體，使其能迅速處理以保障捐款人個資及財產安全。

方案八：免費提供300家／次中小企業曝險評估（EASM）防止駭客勒索攻擊

藉由非侵入性之資安檢測，檢視網路服務（如遠端控制、資料庫、應用服務等）、網站（如網頁伺服器、憑證、網域等）、電子郵件、帳號密碼、雲端安全等五大項目，進行弱點掃描後，提供可視化報表，讓非資訊專業的高層人員可快速掌握資安環境概況，協助客戶了解自身以及供應鏈的外部曝險，由外而內有效率地管理資安風險，強化數位防禦，防止駭客勒索攻擊。台灣大哥大願免費提供資安預算不足之中小企業300家／次曝險評估（EASM）服務。

方案九：免費提供2萬個M＋、M＋ Meet帳號給偏鄉學校，作為教育學習之數位學習平台

學校若有線上教學或會議需求，M＋、M＋ Meet帳號可同時提供上千人與會，學校無須再編列預算購買Google Meet或其他會議軟體，省下之經費可轉作其他教育需求使用。台灣大哥大免費提供2萬個M＋、M＋ Meet帳號給偏鄉學校使用一年。