交通部長李孟諺昨天被爆出婚外情長達10年，之後火速請辭，張姓小三也被起底，據稱不僅是陸配還曾做過八大行業。對此，媒體人單厚之直言，「是小三還有救，是陸配沒救啦！」李孟諺突然要斷就是因為抗中保台，陸配一點都不能沾到，而且李孟諺是總統賴清德「自己人中的自己人」，還給了最肥的交通部，現在出事一定有影響。

單厚之今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，李孟諺跟前綠委趙天麟的狀況很奇怪，突然間就有一槍斃命的東西被丟出來，若是境外勢力應該不用這樣做，可能還是民進黨內鬥，畢竟還是民進黨內的自己人最了解彼此。

對於外傳是因為李孟諺要分手，小三才爆出來，單厚之反問，李孟諺要斷乾淨，到底是因為小三，還是因為陸配？看起來兩個都有，但陸配的問題，現在看來比較嚴重，「跟你十年好好的，為甚麼突然要斷？說是因為被跟監絕對不信，我覺得真的是因為陸配」。

單厚之直言，現在綠營抗中保台到這種程度，這種事情一槍斃命，想潛水都不可能，這個政治風險太高，「是小三還有救，是陸配沒救啦！」所以李孟諺過去十年不用跟小三斷乾淨，但現在一定要斷就是因為抗中保台，一點不能沾。

單厚之認為，李孟諺的事情對賴清德影響很大，過去能做到南市府秘書長、代理市長，幫賴清德顧好地盤，絕對是自己人中的自己人，大家都知道賴清德用人唯親，本來把最肥的交通部給李孟諺，現在突然要換人，整盤棋都亂掉。

單認為，賴清德是弱勢總統擺出強勢姿態，但在百日被爆出，就是有人給他難堪，如果是黨內的話手法有點難看，難道不怕李孟諺這邊有爆料可以反撲嗎，要反撲後面就還會有問題。