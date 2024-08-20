張姓男子連續3次到二水鄉1處建築工地，鎖定價格高昂的電纜線，利用鐵鉗將其剪斷竊走，共偷走了400餘米電纜線，被害人損失金額達10餘萬元。（民眾提供／葉靜美彰化傳真）

溪州鄉1名無業張姓男子，連續3次在深夜到二水鄉同1處建築工地專偷價格高昂的電纜線，自以為工地動工未久，未裝設監視器，就能神不知鬼不覺，不會被遭，他利用鐵鉗將電纜線剪斷，共偷走了400餘米電纜線，被害人損失金額超過10萬元，工程也因此延宕氣得報警，警方透過調閱周遭監視器畫面，將其鎖定繩之以法。

正值壯年的張姓男子，因無正當工作且身無分文，肖想以竊取電纜線維持生計，在今年5月下旬、7月厎、8月初，連續3次到二水鄉1處建築工地，竊取電纜線變賣金錢花用，被害人損失金額達10餘萬元，電纜線被偷也讓工程進度一再延宕，被害人不堪其擾氣得向警方尋求幫助。

警方表示，張男均利用夜深人靜騎乘腳踏車，隨機以鐵鉗等工具作案竊取電纜線，長度總共400餘米，田中分局二水所接獲電纜線竊盜案，員警調閱周遭監視器畫面鎖定張男涉案，並報請彰化地方檢察署、彰化地方法院核發搜索票後，8月14日清晨順利在溪州鄉張男落腳處帶案偵辦，並查扣鐵鉗等犯罪工具。

田中分局長簡龍宏表示，工地建設業者應視需求裝設監視器或其他防盜設施，降低遭竊風險，民眾如若發現可疑人事物，應立即通報警方，共同守護民眾財產安全。