藝人王陽明近日至戲院宣傳電影《角頭－大橋頭》，過程中有女粉絲伸手比愛心，希望能得到對方回應，未料卻被回「我不比娘砲動作」，一席話瞬間掀起社群討論，就連該電影的製片張威縯也於深夜發文滅火；不過網友似乎不買帳，開始點名王陽明代言品牌，並要求給說法否則拒買，對此業者也給出回應。

近來在健身圈竄紅的機能服飾品牌VERVE，就找來王陽明代言，不少人紛紛到臉書洗版「對於缺乏性平概念的發言有什麼看法？」業者則回覆網友私訊：「我們非常重視每位顧客的意見，VERVE一直堅定支持多元文化與包容性，這也是我們持續參與同志遊行及推動LGBT權益的原因。至於藝人個別的發言，並不代表我們品牌的立場，也並不會改變我們對於支持多元文化的承諾。」另個被點名的牌子還包括PALLADIUM，不過公關回應，因與王陽明的合約只到3月，因此品牌無權發表言論。

王陽明昨（19日）發文反擊輿論，「謝謝你們這些完全不懂電影宣傳的Haters，但我必須說我超級愛你們這酸民。你們不就在討論話題嗎？所以去看看電影就知道為什麼了，不要只會在鍵盤上酸來酸去，好像你們什麼都懂，比我自己還懂我自己在做什麼！對，你們都超Man！無敵Man！」更直言「不比娘砲動作也是我的個人自由。」

《角頭》製片張威縯則緩頰說，「是我讓Sunny王陽明在宣傳期把自己完全投入到『麥可』（劇中角色）的狀態，他真的太進入麥可狀態了」，稱他沒有刻意去冒犯任何人，「如有冒犯任何人請大家寬容我的私心。」