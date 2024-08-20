台灣女優吳夢夢擁有F級的火辣身材，入行8年的她，累積作品超過150部，先前她因接受BBC中文網訪問，而被冠上「台灣第一女優」封號。吳夢夢近日到受邀到節目分享戀愛經驗，她表示，有次陪男友回家拿東西時，竟遭到對方家人要求放過男友，讓她當場傻眼。

吳夢夢在節目《11點熱炒店》表示，自己與急診室醫師男友交往至今5年的時間，但因為沒有結婚的計畫，所以沒有特意去拜訪男方的家長。不過在某次陪男友回家拿東西，當時「停車在他家門口，他家的親戚忽然跑過來說：『妳是他女友嗎？可不可以求你放過他』」。

吳夢夢曾被男友家人求放過。（圖／翻攝自11點熱炒店YouTube）

這時她才驚覺原來男友家人不喜歡自己，「他們覺得自己培養一個醫生長大，但到成人之後交了一個AV女優當女朋友，怎麼可以。」她坦言，其實自己也不能理解，且在被提出要求的當下也十分傻眼，「因為我在這之前都不知道他家人不喜歡我，我們之後就避開這個話題不談」。

吳夢夢才驚覺原來男友家人不喜歡自己。（圖／翻攝自11點熱炒店YouTube）

其實吳夢夢曾透露，當初是她自己主動搭訕男友，並邀約一起拍片，合作後才晉升為情侶關係，自此她拍片也都只跟男友拍。對此，來賓大飛好奇詢問，站在觀眾立場，若一直看同樣的人會不會膩，或導致流量下降，而她則大方表示，可以接受男友找別人拍片。