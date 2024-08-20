台8演員吳皓昇和文汶結婚6年，2人育有1歲多女兒「模模」，2人今（20）日出席自創保養品牌「猴爺文創生活家」開幕活動，提到女兒因毛囊萎縮有落髮問題，3個月前開始治療，文汶說女兒擦藥後毛囊有長回來，這2個月頭髪漸漸長出來，但吳皓昇仍無法放心，「怕女兒去上幼幼班被笑，怎麼跟別人不一樣。」愛女心切的吳皓昇常常把女兒抱在懷中，女兒習慣把頭窩在他的脖子，沒想到吳皓昇因此得了毛囊炎。

吳皓昇提到，「女兒頭部會擦類固醇的藥，我抱著整個她，她頭就在我脖子蹭來蹭去，類固醇整個擦到脖子，我毛囊炎長一大片。 」但吳皓昇還是心繫女兒，甚至擔心到半夜都會嚇醒，「他現在還沒感覺，自己跟人家不一樣，怕她之後上課會被笑。」

吳皓昇因女兒長了一大片毛囊炎。（民視提供）

不只毛囊炎，吳皓昇還意外得知自己是中風高危險群，他先前在民視《愛的榮耀》一場量血壓戲碼，血壓竟高到嚇人，「我高壓130、低壓110，中風過的導演一看嚇到，問我『這血壓對嗎？』。」吳皓昇也不敢置信，以為是道具出問題，沒想到回家到藥局附近一量，出來的數字一模一樣，連藥劑師都說：「你這樣很危險，高壓跟低壓太接近 ，是中風高危險群。」

吳皓昇坦言那陣子老婆忙品牌，自己一邊軋戲還要照顧小孩，壓力太大，「有休息就比較好，吃藥有控制下來。」文汶說女兒是個敏感的孩子，情緒起伏大、脾氣大是個公主病小孩，「我常常修理她，我在她不敢造次，但爸爸在她就會歡。」還會復出拍戲？文汶再次強調自己沒有退出演藝圈，只是因為沒時間，「多一點時間出來會回去拍戲， 現在分身乏術，我如果找到信任的接手（品牌），我就會放手 。」