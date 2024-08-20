桃園機場二航廈出境大廳今日下午3點多發生漏水狀況，21號報到櫃台旁整排走道天花板狂噴水，水流量多到如瀑布一般傾洩而下，現場工作人員忙著清理，身穿華航制服的地勤人員也在旁協助，直擊民眾向《中時新聞網》表示，抵達機場的時候外面並沒有在下雨，不知道機場大廳怎麼會發生這麼嚴重的漏水情形。據初步了解，疑似日前的地震，讓排水管鬆動錯位，加上當時雷雨當空，瞬間的暴雨讓排水管承受不住壓力爆裂。

桃園國際機場20日下午3時許，在第二航廈出境大廳21號報到櫃台旁的整排走道天花板發生爆管漏水情況。（陳麒全攝）

桃園國際機場20日下午3時許，在第二航廈出境大廳21號報到櫃台旁的整排走道天花板發生爆管漏水情況。（陳麒全攝）

桃園國際機場20日下午3時15分，第二航廈報到大廳21號櫃檯旁發生漏水事件，機場公司表示，初步檢視原因為日前的地震，導致雨排管滲水，及桃園機場雷雨當空狀況局部陣雨所致，機場公司維護單位及清潔人員接獲通報後，立即出動工作人員與清潔機具於現場進行管制及緊急清理作業，目前並未有影響旅客報到及登機作業情況，針對此次受損的雨排管，當下已立即修復完畢，後續也將進行全面檢視。

據初步了解，疑似日前的地震，讓排水管鬆動錯位，加上當時雷雨當空，瞬間的暴雨讓排水管承受不住壓力爆裂。（陳麒全攝）

另外，桃園機場20日下午3時31分起進入雷雨當空狀況，空側相關單位暫停作業，至16時01分起改為雷雨警告，入境行李運送作業可能有所延遲，此外，鄰近地區流量管制資訊包括往峴港逐架放行、往香港、新馬、泰國等地因天候因素採每10分鐘放行一架次等，亦對航情可能造成影響，為保障空側人員安全請旅客耐心配合。

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