宜蘭學子赴麻省理工奪獎，AI App助小農推廣在地農產。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣羅東國中林庚叡、楊師宸及楊師廷3位同學，以「No Waste」為主題的創新App，在「2024 App Inventor創作徵選計畫」裡，成功從全國競爭者中脫穎而出，榮獲「最佳設計獎」為台灣爭光。縣長林姿妙今（20日）在縣務會議中獻獎並說，宜蘭囝仔能出去跟世界比賽，得到好的成績，實屬不易，希望他們繼續努力讓宜蘭更好。

宜蘭縣長林姿妙（右二）今表揚羅東國中林庚叡（右一）、楊師宸（左二）及楊師廷（左一）3位同學。（吳佩蓉攝）

由指導老師楊智超帶領3位同學，代表台灣隊至麻省理工學院參與人工智慧與教育高峰會全球學生競賽項目，他們將目光聚焦於在地小農的困境，使用App Inventor開發出能有效解決農產品行銷問題的應用程式，透過這個App，小農可方便將自家農產品推廣給消費者，擴展農產品的銷售與觸及，而減少浪費，增加農民的收入。

林庚叡說，設計發想從在地著手，解決小農銷售NG商品問題，大家能透過APP認識更在地化的食材，其最大特色在於有導入AI功能，例如上架商品時，長者只需語音就自動文字分析輸入，再上傳照片就能銷售，設有小農銷售地圖可直接導航，還能線上看商品資訊、營養價值跟食譜，盼能減少碳排放及食物浪費。

其中，楊師宸與楊師廷是雙胞胎兄弟，師宸直言，比賽花最多時間是備稿，全程都英語報告，剛開始用中文，再用AI不停修改翻譯，精算回答時間能更口語化回答，真的練習無數次；師廷則指出，設計前採訪一些果農，因長輩們都講台語，需更有耐心教他們使用APP，也能從他們身上得到回饋而精進APP，更方便使用。

林庚叡坦言，去年10月開始籌畫比賽項目，期間國內也參加不少比賽，今年8月初先到美國進行比賽，這段時間除了要解決學校課業外，在會考前也馬不停蹄準備競賽。而這APP有設定小農、生產者及消費者的角色，要思考整個流程、如何做結構設計及UI介面等，希望用起來沒有瑕疵，讓長輩可以真的使用到。