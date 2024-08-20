67歲男星萬梓良，過去以電影《大頭仔》獲得第25屆金馬獎最佳男主角獎。過去他常給人大哥、霸氣形象，近年卻傳出因罹患糖尿病，健康亮起紅燈。最近有人在網上分享遇到萬梓良，可見他穿一身白西裝跟路人攀談，眼神飄移不定，先問對方是哪裡人，知道是從江西桂林來的之後，又忽然擺出凶狠表情說：「桂林山水甲天下！」

萬梓良過去曾經歷服裝生意失敗慘賠，2年前一度復出客串電影《四海》，近年網上常見他積極接商演的片段。據《星島頭條》報導，最近有網友在小紅書寫下：「萬梓良，香港電影一個把囂張跋扈、無法無天演到骨子裡的男人！」最後誇他：「在舞台上又能跳又能唱」。

萬梓良問路人是哪裡人。（圖／翻攝自小紅書）

影片中的萬梓良不知是喝醉還是身體不適，需要旁人攙扶才能走離開會場，他主動跟身邊民眾聊天，問對方是哪裡來的？對方說：「我江西啊！」萬梓良問：「江西哪裡？」對方回應：「桂林啊！」萬梓良接著臉色一變，有如過去在片中的大哥演技上身，霸氣說：「喔！原來是桂林，桂林山水甲天下！」

萬梓良過去獲得金馬影帝殊榮。（圖／中時資料照）

見此，網友回應：「去年在一個飯店自助餐區見過他，感覺人有點不正常」、「他還陶醉在大哥的角色裡」、「他感覺現在每時每刻都喝嗨」、「背景，關係不簡單，後面的安保都穿防彈衣」。此外，萬梓良過去最有名的是與台灣女星恬妞的一段情，兩人1992年結婚，還請來電視台直播婚禮，由邵逸夫主持，並由周星馳當伴郎、梅小惠當伴娘，4年後閃電宣布離婚。恬妞後來坦言整場婚禮讓她很不舒服，像是在演戲。2002年萬梓良梅開二度與空姐郭明黎結婚，女方小他17歲，隔年生下一子，一家三口在大陸定居。

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萬梓良過去與恬妞曾有4年婚姻。（圖／中時資料照）