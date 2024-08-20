凱米颱風於上月25日過境造成全台各地大淹水，也因此讓類鼻疽疫情爆發，高雄已有35例確診個案，上週高雄市衛生局公布出現首例死亡個案，今天再公布新增1例死亡，一名7旬癌末老翁，於13日確診類鼻疽，2天後就不幸身亡。

高雄市衛生局公布，凱米颱風過境後，截至8月19日高雄市累計類鼻疽已確診35例個案，上週公佈1名60多歲男性，於8月6日確診類鼻疽後，8月12日因肺炎併發敗血性休克、全身多重器官衰竭而不幸死亡，今日公布新增1例死亡個案。

衛生局指出，1名7旬老翁已有10年以上的癌症病史，6日因頻尿、解尿疼痛、呼吸喘、腹痛、腹瀉、發燒發冷等症狀至急診就醫，12日確診類鼻疽，13日因癌末轉安寧病房治療，不幸於14日宣告死亡。

有關類鼻疽疫情，衛生局說確診患者經疫調，發病日期多於7月24日至8月10日間，臨床症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等，除2例死亡個案外，截至目前已有6例確診案已康復出院，其餘27例住院治療中。

衛生局表示，風災水患過後2至3週為類鼻疽疫情高峰，目前疫情高峰已過，因類鼻疽桿菌可在土壤、水池及積水環境中存在，主要的傳染途徑是由皮膚傷口接觸，或經由吸入、食入受污染的土壤、塵土或水而受感染，一般情形下不會由人直接傳染給人，提醒民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師「淹(積)水接觸史、暴露史」，以利儘速給予適當抗生素治療。