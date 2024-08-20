凱米颱風於7月下旬重創高雄，其驚人雨量也令高雄茄萣區白砂路因二仁溪水暴漲，泥沙、溪水從側溝湧進社區，造成社區淹水，針對水閘門重建及未來抽排水問題，民進黨立委邱志偉19日到場會勘並要求高雄市水利局改善。水利局已經展開清淤作業並評估費用。

邱志偉日前舉行典寶溪溢堤座談會，對大岡山受災地區提出建言。邱志偉於19日到茄萣區視察，希望能改善當地淹水和水閘門。高雄市水利局20日說，應該要整體評估此事，不能因為淹水就單純防堵或提高河堤高度，且此牽涉的經費相當龐大，是以億元計算。

對於凱米颱風後各排水及雨水下水道待清淤河道，水利局調查，土方量約23.3萬立方公尺，待清淤渠道總長約77.26公里，需投入經費約8593萬元。整體治水方面，高雄市政府日前已經提出約35億元經費。

目前仍是汛期，水利局表示，會針對北高雄或三民區等做好淹水與防災準備，包含增設抽水機設備、防水閘門等，並提醒民眾勿小覷颱風的威力，盼增加防災意識。