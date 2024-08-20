新竹地檢署洪姓檢察官近期追加起訴詐騙集團錢姓、張姓上游，新竹地院法官認為追加起訴內容根本是複製貼上，起訴品質草率，讓洪姓檢察官函文新竹地院批合議庭法官資歷尚淺、歷練不足，要求法官盡速傳喚證人，院檢兩方對槓引起司法界熱議。新竹地檢署20日下午2時收到法院駁回裁定，將再行研議是否抗告。

洪姓檢察官去年10月起訴詐騙集團陳姓男子等8名成員，今年6月追加起訴錢姓、張姓上游，認為兩人涉嫌主持、操縱及指揮犯罪組織，同時犯3人以上共同詐欺取財以及洗錢等罪嫌。但新竹地院合議庭認為，追加起訴內容未論及被告兩人證據方法為何，看不出兩人跟原本8人之間有何共犯相牽連犯罪關係。

合議庭還表示，經核追加起訴書犯罪事實及證據，完全照抄原案起訴書中認定被告陳男等8人遭起訴犯行內容，複製貼上追加起訴被告2人，起訴品質草率至此，實難想像，8月7日裁定要求洪姓檢察官補正。

洪姓檢察官8月16日函文回覆稱「以此公文於裁定限期內補正」，但新竹地院合議庭遍觀函文內容發現，洪姓檢察官不僅未就法院裁定所指事項補正，反而藉該函謾罵法官「資歷尚淺，歷練不深，判決品質甚為粗糙。若本身能力不足，應敏而好學，不恥下問，或向前輩悉心求教，竟反誣指檢察官濫行追加起訴」，甚且稱「不論貴院對補正內容有何評價，仍不得違法裁定駁回起訴」。

新竹地院合議庭認為，殊難想像荒腔走板函文出自專業檢察官之手，且認為補正內容未針對8月7日裁定主文所指事項具體為之，未達起訴門檻有效補正，應視同逾期未補正，檢察官就追加起訴書所載之犯罪事實未盡舉證責任，且逾越新竹地院得依職權調查證據範圍，駁回公訴。新竹地檢署表示已收到法院駁回裁定，將再行研議是否抗告。