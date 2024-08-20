新竹縣動物保護教育園區收容150隻流浪犬中，有37隻是「身障人士」，缺乏經費裝義肢，歐恩比重健義肢公司20日捐贈2對犬隻義肢，縣府秘書長李安妤代表縣長楊文科到場致意，感謝歐恩比公司發揮愛心、慷慨捐贈，也感謝新竹縣動保志工熱心媒合，讓動保教育園區的浪浪有機會恢復正常生活。

李安妤表示，殘障浪犬大都是遭捕獸鋏造成斷肢，殘障的浪浪們不只心靈創傷，認養率也受阻礙，目前全台只有2家公司有製作動物義肢，感謝歐恩比重健義肢公司的義舉，捐贈義肢讓浪浪重見正常生活，也希望籍此拋磚引玉，打造竹縣友善動物城市。

歐恩比重健義肢公司負責人林宗賢說，寵物義肢製作與人類義肢製作相仿，使用3D掃描技術並建模，由專業義肢人員調整模型與製作，經過不斷地反覆調整才予以安裝，過程繁瑣、馬虎不得。

林宗賢並指犬隻義肢工法比人義肢製作還要繁瑣，人義肢只有手工製作套筒，其他裝配即可，但犬隻義肢需全部量身訂做，包括腳掌及形狀等，1支義肢的價格在6萬元以內，該公司未來還會持續捐贈寵物義肢或輔具，幫助更多殘障浪浪。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇表示，37隻殘障浪犬，多因捕獸鋏造成，進到園區除造成醫療負擔外，也因心靈受創，對人存有戒心，無法被認養，每年持續編列足夠醫療費用，但缺乏經費訂做義肢，歐恩比公司捐贈寵物義肢，彌補公部門力有未逮的部分，使浪浪們的行動能力及生活品質獲提升。

彭正宇指出，動物保護法已全面禁止使用捕獸鋏，縣府一定嚴加取締，違者除沒入獸鋏外，並將依動保法第30條處1萬5千元至7萬5千元罰鍰，請大家珍愛生命，切勿使用捕獸鋏。