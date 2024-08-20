教育部體育署20日舉辦113年度國民體育日啟動記者會，本年度活動特別邀請2024巴黎奧運拳擊女子66公斤級銅牌好手陳念琴，以及人氣男神坤達共同擔任113年度國民體育日代言人，兩位體育、演藝名人跨界合作拍攝宣傳影片，並於啟動記者會正式首播，邀請大家一起「運動99、健康久久」。

甫於2024巴黎奧運奪下銅牌的「拳擊女王」陳念琴，攜手人氣團體ENERGY成員坤達共同拍攝宣傳影片，首度合作的兩人都非常欣賞彼此在專業領域的表現，拍攝現場更是以滿滿活力和用不完的「ENERGY」來傳達國民體育日的核心精神，陳念琴笑說身為選手為了保護膝蓋，無法一起跳超夯的「16蹲」，不過個性外向的她倒是和坤達初次見面短短3秒就熟稔起來，讓拍攝現場氣氛相當輕鬆。

陳念琴透露，這個活動在巴黎奧運前就收到體育署邀請代言，她很感謝有這個機會，並開心透過自己運動員的身份帶動全民運動，讓大家更熱愛運動。

陳念琴、坤達與體育署署長鄭世忠一同宣布113年度國民體育日兩大免費好康， 分別是9月9日國民體育日當天，國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用，第2個免費是科技體適能檢測免費做，9月份全台體適能檢測免費，體育署更規劃科技體適能檢測車於每周巡迴全台檢測。

針對科技體日能檢測，今年不但規劃2台檢測車同時開跑，更將檢測活動擴大辦理，除了北、中、南場次外，還首度規劃東部場，9月第1周(1日、7日、8日)於台北三創生活園區及高雄夢時代時代廣場，9月第2周(14日、15日)於台中站前秀泰廣場及高雄夢時代時代廣場，9月第3周(21日、22日)於台中站前秀泰廣場及台東縣立體育場外廣場，9月第4周(28日、29日)於台北三創生活園區及台中站前秀泰廣場，邀請民眾一同免費參與檢測，期望串聯全台民眾一起，達到身體健康及規律運動目標，進而提升全民運動風氣。