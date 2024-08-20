報告指出，在經歷本月初的崩跌後，過去一周市場出現了三個看漲訊號。首先是「40日交易指數」（40-Day Trading Index）閃現多頭訊號，因「群眾交易極值」（crowd trading extremes）顯示股市上漲是「阻力最小的路徑」。NDR策略師表示，該指標閃現上周股市進入超賣的訊號，自1981年以來，每當股市出現這種情況時，約6成會在之後上漲。

第二個訊號是「10：1上漲日」，也就是上漲與下跌股數比來到10：1。NDR策略師表示，美股在8月出現了自去年11月以來第八個「10：1上漲日」，意味著未來6個月報酬率將高於平均水準。

第三個訊號是該公司的「每日動能模型」（Daily Momentum Model），在94個短期動能指標中，至少65.5%由負轉正時，即閃現多頭訊號。上周五該模型測得這個比率來到68.6%，自1979年以來，這樣的比率通常會帶來10%的平均年漲幅。

NDR策略師表示這些「短期」指標似乎已經確認股市的多頭訊息。

儘管如此，該公司仍提醒投資人留意「長期」前景，因為股票估值看起來仍然過高。這和其他分析師的看法一致，他們曾警告AI引發的泡沫可能導致一些最巨大的個股被高估。

曾神準預測2000年網路泡沫化和2008年金融海嘯兩大股災的傳奇投資人John Hussman警告，一項股票估值指標顯示現在是自1929年以來最被高估的市場。

NDR策略師表示，從較謹慎的角度來看，8月初的拋售沒怎麼緩解過度擴張的長期趨勢與估值。

雖然美國經濟可能步入衰退的擔憂曾短暫升高，但投資人對股市前景仍普遍抱持樂觀態度。根據AAII最新發布的投資人信心調查， 43%受訪的投資人看好未來六個月的股市表現，高於一周前的41%。