花蓮市長魏嘉彥（左）頒發感謝狀給日商GEO SEARCH社長雑賀正嗣，感謝情義相挺，協助震後花蓮市區道路巡檢。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

日本GEO SEARCH株式會社社長雑賀正嗣（左4）率團隊，20日到花蓮市公所進行道路檢測結果說明會。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

0403地震後，為預防道路出現「天坑」，日本GEO SEARCH株式會社協助花蓮做道路檢測，5月中旬派出透地雷達探查車全面巡檢，找出6處天坑，公所已開挖回填，日方今天公布完整檢測報告，舉出道路健檢就像「內科」醫生，要找出體內可能潛藏病灶及早治療，建議市公所訂立長期巡檢計畫與資料庫，維護道路安全。

日本Geo Search株式會社、巨設地工透視科技公司及台灣協力廠商5月中旬針對花蓮市區54條道路、共41.5公里進行檢測，今天在花蓮市公所舉行檢測說明會，社長雑賀正嗣率巨設地工透視科技台灣分公司總經理天利典弘、特助中島麗、台灣協力廠商日陞空間資訊公司總經理游勳喬等人，針對檢測結果進行說明。

檢測結果發現有177處訊號異常，其中有6處較具危險性地點，並使用首度在台灣投入的設備孔洞內視鏡探查棒，實施鑽心檢測，建立孔洞擬真模型及3D影像，掌握坑洞規模及成因。

游勳喬說，路面下管線滲水易形成地底坑洞，隨時間逐漸擴大，直至地表承受力不足坍塌，地震則是造成管線破裂或坑洞增大的因素。好比內科醫生，要找出體內可能潛藏的病灶及早治療，因此平時就要透過定期健檢了解身體狀況。

雑賀社長表示，樂意利用日本技術為友好的台灣提供幫助，在災後發揮實際效用，依據檢測結果花蓮市地層還算扎實，希望這項檢測能夠幫助花蓮早日恢復。

市長魏嘉彥感謝巨設公司及其團隊，6年前0206，或是0403地震都情義相挺，市公所已依建議上周針對6處較具危險性的地點，進行開挖填補，未來會參考檢測結果進行列管，確保市民的交通安全。