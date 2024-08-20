台中港三井OUTLET是梧棲區著名購物中心，但每逢東北季風季節，遊客停車時經常因為風太大，開車門擦撞到其他車輛引發糾紛，為此，台中港物警察總隊20日與業者研商，在園區場內10個停車場增設監視器，除了提升民眾安全問題，也能順利釐清擦撞糾紛。

三井OUTLET購物中心園區內設有摩天輪，是台中港新地標，但是園區鄰近海邊常常海風過大，園區也依據風速，如果平均風速超過每秒15公尺，達到7級陣風就會停駛摩天輪。

除了業者要注意摩天輪風速，遊客前往購物時，也經常因為海風太大，民眾在購物中心上、下車時拉不住車門，擦撞其他車輛，但因停車場監視器涵蓋率不足，對於擦撞糾紛，警方也難以協助釐清。

台中港務警察總隊指出，為改善賣場及停車場監視器涵蓋範圍不足情形，持續與業者協商，升級停車場監控設備，在園區內10處停車場增設1至2成的監視器，藉此擴大監視範圍，進一步保障民眾安全。

台中港警表示，每年10月起到冬季結束前，梧棲海邊常有海風，警方常接獲停車場有車輛車門擦撞事故，海風高峰期還曾1天接獲10多起案件，因此這次增設監視器後，賣場及停車場內事故，能迅速且清晰地還原案發經過，協助警方詳細調查，並提升事故處理效能，更能保障民眾權益。

警方與業者指出，雙方將持續密切合作，確保民眾的治安和交通安全，為民眾打造一個更加安全、安心、可信賴的購物環境。