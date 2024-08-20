有「小劉亦菲」封號的全球城市小姐選美皇后李昱欣，最近晉身成為暢銷書作家。她的新書《即刻啟程遇見新世界：跟著昱欣踏上尋找世界角落之旅》一出版就登上暢銷書排行榜冠軍。日前她接受「危機女王」主持人許聖梅訪問，提到這本書的源起，竟是來自她在17歲那年的一場意外，她從8樓墜落，身心靈受到重創，在家人鼓勵下站上選美舞台，之後決定勇敢追夢，踏上重新發現自我的旅程

李昱欣在新書分享自己踏遍11國的經歷，包括定點如何選擇、財務規劃、安全準備，書中都給予詳細建議，並分享她的經歷和感悟；即使曾經是一個陌生的旅行者，但現在是一個堅強的追夢者，願意勇敢面對未知，追求生命中更多的可能性。

李昱欣（右）在許聖梅（左）主持的「危機女王」中提到自己曾經遭遇背叛和意外受傷的打擊。（李昱欣提供）

李昱欣畢業於加拿大多倫多大學三一學院，公共政策和政治學雙主修學位，十年留學經歷於美國、加拿大、中國大陸、西班牙、英國、法國、希臘，遊歷20多國。2019年參加第14屆全球城市小姐獲得台北市冠軍，以及上海賽區亞軍。媒體形容她是高顏值才女，除了台風穩健外，仙氣飄飄的她更像是「劉亦菲翻版」。

24歲的李昱欣，日前接受許聖梅訪問時提到，她在剛滿14歲時，決定一個人去美國留學，在加州和德州度過了高中4年。那是她獨自生活在國外的起點，也是人生中重要的轉折點，「孤單和陌生是當下最真實的感受，與陌生人交流，習慣不同的文化。起初深感茫然，不知道如何適應這個全新的環境。然而，正是這種孤單和陌生，激發了我年輕又不畏懼的勇氣」。

外界可能會以為李昱欣是典型的白富美，但她曾經遭遇極大打擊。李昱欣說，17歲那年，因為一次意外從公寓8樓摔了下來而受傷，人生的計畫都被打亂。在康復的過程中，又得知了許多打擊性的消息，「戀人的背叛、朋友的離去，甚至是家人的不理解和拋棄。種種打擊，使我陷入了重度憂鬱的情緒循環，身體上的恢復已屬不易，但心靈上的恢復更顯緩慢而艱難」。

受傷1年多後，在親戚朋友的建議下，李昱欣決定讓自己振作起來，她報名參加選美比賽，並獲得第1名，「透過準備的過程，漸漸地開始與我生活的這片土地產生連結，覺得很榮幸，能透過我的參與，讓更多人了解這座美麗的城市」。至於為什麼想出書？李昱欣說是為了喚回被抹去的記憶。「在受傷後的2年，生活一切都很順利。某天打掃房間時，找到1張2年多前的照片。奇怪的是，我竟然完全沒有印象。才知道原來我是患上了解離性失憶症，這是一種大腦為了自我保護而抹除創傷記憶的狀態。當下，我的手止不住地顫抖，既震驚也害怕。如果已經失去了這些記憶，我究竟還失去了其他哪些記憶？於是我開始了喚回被抹去的記憶、重新發現自我的旅程。」新書上架之後，鼓勵了不少同樣遭遇人生低潮的人，引起極大共鳴，也讓這本書一上架就衝上博客來排行榜冠軍。

李昱欣也分享，她之前和朋友訂了1個位在哥斯大黎加山區森林裡，可以看見星空的透明帳篷，路途非常遙遠，民宿主人提醒她們晚上可能會有可愛的Coyote（郊狼），不用害怕。李昱欣心想怎麼會用「可愛」形容郊狼？覺得應該不會這麼剛好遇到，就沒放在心上，「我們到那邊已經很晚了，一整天沒吃飯，就跟附近唯一的餐廳叫了外送，在森林裡伸手不見五指，跟朋友很開心拿著飯要回帳篷吃，我蹲下找餐具的時候，我朋友突然說：「Sunny妳先不要回頭，妳背後有隻狼！我想說不會這麼巧吧，我近視又沒戴隱形眼鏡，我轉過頭，眼前是一個灰色、毛絨絨的、很大的一個物體，我想到它應該是被我手上的餐點味道吸引過來。」李昱欣當下想的是到底要保住晚餐還是人身安全，因為她們真的很餓，「我跟朋友相互對了一眼後同時選擇保住食物，朋友出聲音轉移狼的注意力，我趕快拿著外送躲進帳篷，因為帳篷是透明的，還看到狼在外面走來走去」。直到隔天一早，李昱欣走出帳篷在草叢中發現一隻長鼻浣熊，才驚覺民宿主人說的不是Coyote（郊狼）而是Coati（浣熊），至於真正追著她們食物跑的，其實是附近鄰居養的狼狗。