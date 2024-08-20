周一美股延續上周反彈氣勢，四大指數皆收紅，費城半導體指數漲1.86%領軍上攻，但「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）示警，美國M2貨幣供應量罕見下滑，預告美股可能下跌。

根據《CNBC》報導，墨比爾斯表示，美國的M2貨幣供應量在2022年4月達到21.722兆美元的高點，但截至今年6月下降至21.025兆美元，減幅達3.21%。報導提到，M2貨幣供應量包括現金、活期存款以及儲蓄帳戶等，M2下滑代表股市資金動能不佳。

墨比爾斯強調，M2貨幣供應量下降背後有著歷史性意義，因為已經90多年沒有出現如此大的下滑幅度，他擔憂資金供應減少，可能對經濟擴張和股市構成壓力。

墨比爾斯建議，投資人應留存現金，現階段保留20%的現金部位，這樣投資人之後就有資金，可以重新進入市場。

美國私人金融投資顧問公司Motley Fool也示警，從歷史經驗來看，更大的重挫恐怕尚未到來，尤其目前S&P500的席勒本益比（Shiller PE Ratio，指過去10年經通膨調整後的平均EPS）約35.08倍，過往超過30就崩盤的情況已有5次。