中廣《趙少康時間》節目主持人趙少康不滿被周玉蔻誣指拋妻棄子，及對前妻家暴等等不實情事，提告求償1000萬元。台北地方法院判決周玉蔻與民視連帶賠償200萬元，周女賠20萬元，可上訴。雙方上訴，台灣高等法院今維持判賠金額，且判不得再散布「不認骨血」等內容。可上訴。

針對台灣高等法院二審再度判決周玉蔻及民視敗訴，趙少康今發聲明表示，對高等法院再次判決周玉蔻及民視敗訴表示肯定，但也對賠償220萬不足以嚇阻周玉蔻表示遺憾，「至於賠償金額是否上訴三審會再和律師討論，所有賠償金額，我會捐做公益」。

趙少康聲明：

1．趙少康對臺灣高等法院再次判決周玉蔻及民視敗訴表示肯定，但也對賠償220萬不足以嚇阻周玉蔻繼續假藉言論自由，利用媒體毀謗他人表示遺憾。

2．周玉蔻誣指趙少康拋妻棄子、及對前妻家暴等等不實情事，趙提出證據，證明確已給付可觀贍養費予前妻及長子，並持續照顧長子的生活至大學畢業，並非不顧妻兒，高等法院再度判決周玉蔻敗訴。

3．周玉蔻捕風捉影隨意指控，亂罵人獲得的有形無形好處太大了，絕非區區220萬的賠償所能遏止，難怪她一而再、再而三的假言論自由之名，毀謗中傷許多無辜的受害者，此有法院判決可以證明，法律必須加以嚴厲制裁。至於賠償金額是否上訴三審會再和律師討論，所有賠償金額，我會捐做公益。