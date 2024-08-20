嘉義就業中心帶身心障礙學員體驗飯店業的房務工作。（嘉義就業中心提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義就業中心帶身心障礙學員參訪超商賣場工作。（嘉義就業中心提供／廖素慧嘉市傳真）

身心障礙者求職難，勞參率低，人力荒的大環境下，為促進身障者進入職場，勞動部嘉義就業中心帶領想尋職的身障者到知名酒店、賣場及連鎖超商見習體驗，學員認為收穫多；嘉義就業中預告9月14日在北興國中辦大型徵才活動。

勞動部2019年調查15歲以上身心障礙者勞動參與率僅20.7％，而有近9成失業者渴望被雇用；為讓身心障礙者探討求職目標、了解市場需求、自我能力分析，勞動部嘉義就業中心與業界合作辦理身心障礙者職場體驗及參訪。

學員小婕在福容voco酒店學習房務工作，她說，第一次做房務，學到新技能，也讓她更了解旅宿業職場工作內容，對她未來求職很有幫助，經過職涯探索講師的啟發，讓她更認識自己，也更知道如何在職場上生存。

小婕還說，在福容voco酒店有曾任職飯店的身障者分享工作經驗，雖然其右手看起來與一般人不同，但並不影響工作品質與效率，反而更積極努力、珍惜這份工作機會，讓她很有感，以他為標竿，相信努力必有收穫。

嘉義就業中心表示，嘉義就業中心設有身心障礙者服務窗口，專門提供身心障礙者各項就業服務，包括徵才活動、職業訓練、職場見習，嘉義就業中心預計9月14日在北興國中舉辦大型徵才活動，有手語服務，歡迎所有求職者踴躍參加。