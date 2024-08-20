王心凌20日宣布將在10月12、13日於台北小巨蛋舉辦「Sugar High2.0世界巡迴演唱會」，同時也釋出了第一款沉浸蜜糖前導絕美視覺，從第一款視覺公布就可以看出，Sugar High 2.0演唱會的進化升級。同時也公布售票日為心凌的生日當天9月5日，可以說是在生日當天送給歌迷的大禮。從現在起，一步一步的讓歌迷陷入王心凌帶來的甜蜜五感體驗中，這一次的進化升級，並不是小小改版這麼簡單，更是從頭到尾將帶給歌迷完全不同的感受。

這次的主視覺拍攝，雖然使用了最新的AI技術，但是在實際拍攝部分，依然用最真實的拍攝手法，心凌在攝影棚中頂著微濕的髮絲，讓強力大電扇反覆的正面直吹，拍出髮絲飄揚的唯美效果，營造在水中的畫面，這樣虛擬和真實交錯合併的方式，也將在2.0演唱會中看到，讓歌迷更加期待。

王心凌Sugar High演唱會在歷經280天，走過29個城市、累計共32場演出，在六月收官之後，心凌就積極投入籌備2.0的前置期，每一細項都親自參與，每週和團隊進行會議討論。除此之外，音樂製作、曲目安排、舞蹈設計、舞者挑選、舞台設計、視訊畫面、造型設計總共將近十個群組，每一個都有王心凌，每天此起彼落的通訊軟體訊息，讓她沒有一刻放鬆隨時參與討論。

這次的主視覺，也是在設計師提出了五個方案之後，心凌親自挑選出最貼近自己感覺的概念，又因為實在難以割捨，於是衍伸出二款視覺。讓歌迷可以看到更美更甜的Sugar High視覺。今日搶先公布的『沉浸蜜糖』主視覺強調2.0將帶給現場觀眾更沉浸的視聽感受，幾乎是全面翻新的調整幅度，堪稱是一套全新的大秀。