韓國啦啦隊超新星李珠珢（이주은）19日晚間遭爆，已經和台灣某球團談好，確定明年會來台灣發展，讓球迷陷入瘋狂。稍早，人在韓國的李珠珢竟然還轉發網友的惡搞圖，立刻掀起粉絲熱烈討論。

昨晚，前體育主播「團長」蔡明里在YouTube直播上爆料，李珠珢確定來台的消息後，PTT立刻掀起一陣騷動，更有網友發揮創意，把富邦悍將今年的選秀「張育成第一指名」圖片惡搞成李珠珢，還差點讓其他人誤以為是真的，十分逗趣。

李珠珢轉發台灣球迷的惡搞圖。（圖／李珠珢IG）

怎料，就有粉絲在IG限時動態上轉發該惡搞圖，直呼：「富邦搶狀元！」並標註李珠珢的帳號，沒想到本人真的轉發了，雖然僅是圖片並未多作回應，但很顯然有在關心台灣的粉絲與時事，驚喜的舉動讓大家通通嗨翻。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「就是本人啊！」、「邦邦穩了」、「真的快笑死，兩個小時前一堆邦寶幫她哭天喊地，結果他自己就在發」、「韓國網民要暴動了」、「FA韓國4本柱。」不過也有人擔心李珠珢這樣的舉動，很可能會引起韓國當地球迷不滿。

至於外界傳聞已經和李珠珢談好的富邦悍將球團則回應：「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」