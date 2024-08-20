環境部預計今年年底前向排碳大戶徵收碳費，攸關碳費徵收的3項子法已在今年4月預告，環境部長彭啟明20日指出，3子法預計下周公告，具體時間仍在研議，碳費費率則由碳審會決議，應再1至2次審議即能敲定。另外，3期的高碳洩漏風險係數值實施期程，也由碳審會決定。

環境部長彭啟明今天下午出席「未來戰士－永續地球環境特展」後表示，碳費3子法預計下周公告，具體時間仍在討論中，費率則待碳審會討論，估計要再召開1至2次才能敲定，年底一定就能開徵碳費。

彭啟明說明，碳費子法訂立3期的高碳洩漏風險係數值0.2、0.4及0.6，碳審會部分委員認為碳費優惠越少越好，也有委員考量產業近年經營辛苦，數值應從0開始，但上述數值不會再調整，且大家已有共識係數值將逐步提升，分期實施的時程，交由碳審會決定。

他也提到，部分行業例如石化產業，近年受到地緣政治及大量傾銷的影響，營收相當困難，假使徵收碳費，將產生不少負債，但國外傾銷壓力是短期性，氣候變遷則是長期影響，減碳勢在必行，環境部會鼓勵這些企業執行自主減量計畫，可繳交較少碳費，經濟部則正在擬定配套方案，給予經營較困難的企業幫忙。

由於第4次碳審會建議環境部考慮訂出2030年目標費率，彭啟明表示，環境部沒有特別的立場，但以亞洲來看，與我國制度類似的新加坡，已訂立碳稅費率漸進式時程，所以碳費費率調升有時程安排，對企業經營有益，但新加坡已訂出2030年碳稅為每噸近2000元，恐造成部分傳產壓力，相當於「緊箍咒」，他認為碳費徵收只是開始，希望環境部長任內能走向總量管制碳交易，才能真正促進減碳。