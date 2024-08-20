不少人在蝦皮購物，會把商品寄到「蝦皮店到店」，官方先前才將買家取貨時間從原本的7天縮到5天，最近又調整賣家取件期限，自8月19日起，賣家要取回買家退回的包裹，期限從22天調整為7天，逾時視同同意蝦皮店到店理貨中心，依服務條款拋棄商品。

蝦皮近日公告，自8月19日起，因「買家逾期未取」退回原賣家寄件的蝦皮店到店包裹，賣家領回天數從原本的22天縮減到7天，逾期未領的包裹會退回理貨中心，需於15天內提出領取要求，逾時視同同意蝦皮店到店理貨中心，依服務條款拋棄商品。

蝦皮也提醒，若到店到店門市取不到或查無包裹的情況，需確認取件人姓名、手機號碼、取件門市是否正確。

訊息曝光，網友也紛紛留言，「原來可領回天數長達22天，難怪老是塞車、「22天這也太久了吧！賣家天天都會去門市，哪裡需要這麼長的天數？」、「賣家幾乎天天去，所以22天和7天都沒關係，問題的根源是太多買家不取貨，才會佔用櫃子導致塞車。」