竹製的環保餐具。（雲林縣府提供）

雲林縣今年4月間首次參加竹博覽會暨世界竹論壇，在古坑鄉草嶺村石壁森林療癒基地設雲林展區，不僅受到世界竹會高度肯定提報為「世界竹地標」，最近又囊括法國設計獎金獎、倫敦設計獎銀獎肯定。

草嶺石壁山區有516公頃孟宗竹，雲林縣府配合林業及自然保育署，首次布置2024竹博覽會暨世界竹論壇雲林展區，在雲嶺之丘景點舉辦微醺餐桌流動藝術晚宴，以當地竹筍、椴木香菇、咖啡、茶、鳳梨等新鮮食材入菜宴饗世界各國嘉賓。

迎賓晚宴邀請「森森不息街頭劇場」搭配地景演出，伴手禮是竹製成環保餐具，令各國來賓驚豔竹子在雲林既可以食用又可以作為建築，還成為森林療癒基地，4月18日授證給雲林縣「世界竹地標」，這也是全世界第一個以城市認證為竹地標城市。

縣府文化觀光處將這項活動報名參加設計獎項，最近傳回好消息，勇奪法國設計獎的概念設計類、展覽與活動類金獎，以及倫敦設計獎服務設計類銀獎。

文觀處長陳璧君表示，法國設計獎及倫敦設計獎旨在表彰全球傑出的室內、建築、產品、包裝設計等領域，竹博覽會雲林展區跳脫傳統展覽形式，以五感體驗為核心主軸，各年齡層都能找到趣味，獎項證明雲林正走在正確道路上。

陳璧君說，古坑鄉草嶺石壁森林療癒基地歡迎全台民眾隨時來感受竹林的魅力，除了身心充分放鬆，還可帶回豐富農產品、竹製品，作為美好的句點。