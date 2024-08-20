據統計，我國每年新引進的移工多數透過仲介機構，雇主除了要負擔登記費、介紹費及服務費外，移工還得負擔3年最高6萬元的服務費，勞動部因而推動「直聘服務」，近日結束的台菲會議中也有共識除了現行專案選工的「製造工作」外，更要擴大至「機構看護」。

此次台菲會議為繼2019年後的台菲會議再次召開，也是菲律賓2022年成立移工部以來與我國首次雙邊會議。台菲會議中，菲方提出有移工在台異常中途解約，並且遭媒合至第三國疑似人口販運案件，最後決議菲方提供相關樣態、並建立高風險辨識機制後，防堵成為人口販運被害人。

台菲會議也及我方將提共線上學習華語及照顧技資源，菲方將提供在菲培育華語教學種子師資計畫，台方將跨部會評估透過國際合作提供菲方培訓師資資源。

據發展署統計，2016年開放專案直聘選工以來，至今約有2000人，其中8成為菲律賓，勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，直接聘僱計畫瞭解備忘錄中，除了運作良好的製造業外，菲律賓也同意擴大直聘專案選工業別納入機構看護工作；而我國近年力推「移工留才久用方案」，菲方對此也十分歡迎，如果雇主有需求可以洽各地馬尼拉經濟文化辦事處，延攬曾受聘任的移工轉任中階工作。

蔡孟良說，此次會議也針對移工失聯，希望菲方應加強監管該國仲介，我方將提供失聯率高的名單，菲律賓也將供「海外移工保險救助基金」等急難救助機制供我方參考。

此外，有部分菲律賓公司借貸予移工後再把債權販售予我國債權公司催繳，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，菲方將研究修正，強化禁止菲國貸款及第三方機構在海外移工收取貸款。

勞動部部長何佩珊表示，此次受菲律賓邀請出席台菲會議，代表菲國重視我新政府，期待未來有新互動、加強台菲雙邊友誼及合作。