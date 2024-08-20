泰國前總理戴克辛之女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）18日正式獲得泰王批准，出任泰國第31任總理。泰媒指出，貝東丹出生於顯赫的政商世家，從小受到政治薰陶，同時在商界展現卓越才華。研究生畢業後，她回國接手家族的房地產生意，並在多家公司擔任要職。如今，貝東丹在商界擁有重要地位，持有超過20家公司股份，總價值達83.45億泰銖。

37歲的「為泰黨公主」貝東丹曾在英國唸書，學成歸國後接手家族生意。2021年10月，她突然宣布從政，短短1年內，從為泰黨顧問升級為黨內核心人物，現在更是為泰黨黨魁，也是泰國有史以來最年輕的總理。

貝東丹的父親戴克辛和姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）在執政期間，廣受基層民眾支持。戴克辛在2006年被軍事政變拉下台，2008年流亡海外，去年返回泰國；其妹盈拉也在2014年遭遇同等命運，流亡海外。

雖然貝東丹身價斐然，但泰媒《泰國頭條新聞》指出，泰國2017年版憲法第187條規定，部長以上官員不得擔任任何合夥企業或公司合夥人及股東，持有股份不得超過法律規定的數額，且不得被任何個人所僱用。

也就是說，貝東丹擔任總理後，須在任命之日的30天內通知國家反腐敗委員會，將其所持股份轉讓至專業機構全權信託（blind trust），此後不得以任何方式參與之前所持股公司的管理及其他業務。