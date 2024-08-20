六角2015年12月成立子公司王座，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。王座目前實收資本額1.7億元、六角持股70.71％，擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞及杏美小食堂等6品牌，主攻中平價餐飲。

王座目前全台共54家直營門市，包括26家銀座杏子豬排、8家京都勝牛、8家段純貞牛肉麵、6家大阪王將、4家橋村炸雞、2家杏美小食堂。同時，也透過再授權方式拓展海外版圖，包括段純真牛肉麵香港5家、美國3家，京都勝牛香港2家，合計共10家。

王座2024年上半年合併營收合併營收6.73億元、年增16.14％，創同期新高。稅後淨利0.33億元、年減47.56％，仍齊創同期次高，每股盈餘1.97元。毛利率48.1％、營益率4.83％，雖低於去年同期，仍分創同期第三高及次高。

王座指出，今年台灣餐飲恢復正常消費動能，展店帶動營收持續成長創高，獲利下滑主要受展店增加人事成本及折舊攤提費用，影響獲利表現。不過，在原物料成本波動狀況下，上半年毛利率仍與去年全年48.39％相當。

展望後市，王座以建立「品牌平台中心」為宗旨，將台灣特色餐飲品牌輸出國際、國際知名品牌引進台灣，持續以直營、加盟與海外再授權的多元營運模式，建築多角化營運策略。其中，台灣力拚年底前完成每年新展8～10家直營門市目標。

其中，王座去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，迄今全台已開出4家直營店，目前規畫9月插旗台中，開出第5家直營及首家街邊店，並同步規畫台灣加盟制度，預計第四季在台灣開出首家加盟店，透過直營加盟雙軌並進模式擴大市占率、創造最大營運效益。

而王座海外再授權業務在香港及美國已有10家門市，包括「段純貞」香港5家、美國加州3家，「京都勝牛」香港2家，預計第四季在香港再開出1家「京都勝牛」。未來將布局插旗美國西雅圖，目標每年新增2～3個國家地區授權、維持門市家數每年成長逾2成目標。