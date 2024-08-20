據全球市調機構Future Market Insights研究，2032年全球音樂觀光市值將達到約新台幣3,440億元，演唱會外溢效應更能成功帶動場館周邊地區及住宿、餐飲消費。位處南港車站的台北六福萬怡酒店除會展外，看準國境開放後的音樂觀光商機，發揮四鐵共構的交通便利優勢，吸引大量國內外旅客，帶動1-7月營收表現超過5億元，較去年同期成長近20％，7月更不受國人出國潮影響，雖有高達465間房，仍逆勢端出住房率達7成的好成績。

六福萬怡位處南港車站，無論搭乘高鐵、台鐵、捷運及巴士轉運都可抵達，四通八達的交通高便利性吸引旅客入住，隨著展會復甦，南港展覽館大型展會不斷，展會期間常一房難求。除了大型會展外，六福萬怡鄰近台北流行音樂中心旁，還可直達大巨蛋、台大體育館、南港展覽館，近年積極布局音樂及演唱會商機，爭取藝人及表演團體入住，除為明星藝人、貴賓提供貼心細緻客製化服務及舒適的住宿體驗，依個人喜好色調和花材設計客房佈置、專屬之粵亮廣式料理我不是玉米擬真甜點，讓藝人驚喜不斷，因此廣受國際級演藝巨星喜愛。

六福萬怡位今年接待來自全球近百組藝人團體入住，已成藝人來台首選入住飯店，包含經典法文音樂劇「唐璜」演員、韓國女子天團少女時代成員潤娥、孝淵、韓國大勢女團 MAMAMOO 華莎（HWASA）、韓劇背著善宰跑 OST 主唱VIVIZ 嚴智、韓劇她的日與夜女主角鄭恩地及韓流二代團 APINK、B1A4 等接連於社群軟體貼文，分享入住期間的美好體驗，搭配各式住房專案及粉絲見面會，成功吸引追星族及音樂愛好者入住。九月「潮台北」登場，JAM JAM ASIA音樂節也將邀請日、泰、韓、新、馬、越、菲，亞洲多國人氣歌手齊聚台北，台北六福萬怡酒店也為指定合作住宿。緊接著年底南港展覽館進入尾牙旺季，也將吸引大量企業客。

隨著大型展會及活動、演場會輪番登場，加上年底聚餐及旅遊旺季，六福萬怡下半年將持續維持亮眼表現。