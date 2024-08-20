志玲姊姊慈善基金會今（20）日新推出「守護計畫-兒少心理健康課程」，基金會董事長林志玲表示，人生有許多來不及，希望心理健康課程走進校園，成為人生的必修課。台北市長蔣萬安補充，經專家與各局處多次討論擬定計畫，不只是孩子，此次諮商服務範圍，更擴及主要照顧者。

台北市府與志玲姊姊慈善基金會20日於市政大樓共同推廣「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」，與會出席蔣萬安、林志玲等，課程包含4大主題「情緒的認識與調節」、「培養客觀的自我認知」、「人際的交往與溝通」、「尋找理想與設定目標」。

林志玲表示，每個人成長過程莫名遇到許多巨大壓力，可能是工作、情感或經濟壓力等等，並指出人生有許多來不及，她幾年前許下心願，希望心理健康能真正走進校園，讓每個孩童學習成為人生的必修課，心理健康才有能力、彈性，去面對未來。

蔣萬安提到，父母都希望自己的孩子能健康快樂成長，心理健康更是重點之一，經各局處與諮商心理師公會理事長藍挹丰多次討論擬定計畫推動。他強調，不只是孩子，也將重視照顧者的心理健康，提供諮詢服務給老師、社工及保姆等，確保他們的心理健康也得到充分照顧。

志玲姊姊慈善基金會執行長蕭安容表示，成年人知道如何釋放自己的情緒，但青少年與兒童可能會無所適從，希望將專業心理諮商師完成課程帶進校園，故計畫從10至15歲青少年做起，讓他們認識自己情緒、人際關係等等。此外，受社會局邀請，特別將保母等也納入其中。

社會局長姚淑文說，在經歷兒虐及性侵害案件，對他們而言不只痛心，更了解到社會相關資源可能還是不足，藉由這次合作延伸至第一線兒少照顧者，提供一系列情緒管理課程學習，降低平日照顧壓力，並針對其需求給予個別化諮商，維護其心理健康。

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