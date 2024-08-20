為提供民眾更多休憩空間，桃園市新屋區雙新大橋至台61線橋下空間，蚵間段南側，由桃園市海岸及資源循環工程處預計新建公廁、景觀設施、橋下鋪面等工程，預計今年11月動工；另外台61線笨港段擁有面積最寬廣的橋下空間，地方則期盼興建比賽級的極限運動場，目前則由新屋區公所納入規畫設計中。（黃建興提供／廖姮玥桃園傳真）

為提供民眾更多休憩空間，桃園市新屋區雙新大橋至台61線橋下空間，蚵間段南側，由桃園市海岸及資源循環工程處預計新建公廁、景觀設施、橋下鋪面等工程，預計今年11月動工；另外台61線笨港段擁有面積最寬廣的橋下空間，地方則期盼興建比賽級的極限運動場，目前則由新屋區公所納入規畫設計中。

海資處處長呂明錡說，蚵間里雙新大橋至綠色隧道台61橋下空間與交通部公路局承租時，約定為民眾休憩用途，海資處預計將綠色隧道南側進行橋下舖面改善、景觀營造及公廁建置，相關工程經費約1000萬元，預計於今年11月開工，2025年4月完工。

另外，台61線笨港段擁有橋下最寬、面積最大空間，新屋區長鄭詩鈿說，地方希望建置比賽級極限運動場，目前由區公所規畫設計，在提出草案後再向相關單位申請經費、土地使用權，讓台61線橋下能完整活化利用。

笨港里長黃建興說，設置極限運動場地，讓喜好極限運動者、選手有地方練習，也藉此培養年輕族群正確的休閒運動。該處路段路面寬敞，一旁也有卡丁車場，鄰近永安漁港，假日人潮眾多，建置完成後，希望能串聯永安漁港的遊客，發展年輕族群極限運動。