國家住宅及都市更新中心今（20）日舉辦新北樹林區「樹德安居」社會住宅開工典禮，該社宅為樹林首案，共有578戶住宅預計2028年完工，總工程經費約33億6980萬元，由中央全額投資，內政部長劉世芳表示，期望藉由廣設社宅落實居住正義，讓年輕人無後顧之憂的打拼事業。

住都中心董事長花敬群提到，本次社宅用地總面積達0.8公頃以上，非常感謝地方、中央財政部、內政部攜手推動，並且新北人口超過400萬，急需興建社會住宅，預計明年將成為全國推動建戶最多的城市，也期待新北市府積極尋找可開發的土地，一起為推動社宅而努力。

劉世芳說，在時任行政院長蘇貞昌、陳建仁的支持下，2024年12萬戶社宅興建的目標即將達成，截至目前已有10萬戶興建中，預計年底將達標12萬戶，也相信樹林的第1個社會住宅在花敬群團隊的帶領下，能如期完工，吸引年輕人入住並在新北就業，實現居住正義。

民進黨立委蘇巧慧表示，2016年擔任立委時，這塊地還是「荒廢的台鐵舊宿舍」，不僅野狗眾多，草也長得比人還高，但在努力推動下，國產署出手協助整地，時至今日搖身一變成為社宅用地，相信未來能提供樹林居民良好的公共空間，不僅有公托中心、綠地也必不可少。

「樹德安居」社宅基地位於樹林區大安路與文化街交叉口，A、B 兩基地隔文化街南北相望，對面即是大同山系樹海。未來步行5 分鐘即可抵達捷運萬大樹林線二期LG16站，車行5分鐘可至台鐵樹林站，基地亦鄰近樹林國小、育林國小及國中、樹林區公所、 仁愛醫院以及站前商圈，生活機能完備。

住都中心已在新北推動處社會住宅決標總戶數達1 萬2866戶，含今日開工的樹德安居，相信隨著生活技能逐步提升，未來也能吸引更多人口移入新北。