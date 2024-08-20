在本屆巴黎奧運奪下拳擊金牌的28歲台灣選手林郁婷，吸粉無數，返台後更是吸引民眾夾道歡迎，近期活動行程滿檔，日前除現身台灣英雄大遊行外，也出席商業活動，日前她在社群釋出一張棚拍側拍照，透露將有全新代言，雖然正式的代言照未釋出，但已經有不少網友大力支持，表示「買爆用爆」、「以後只買這一家！」

被網友稱呼為「台灣女兒」的林郁婷，在巴黎奧運期間遭外界的性別質疑、輿論霸凌、不實指控等，但他不畏懼流言蜚語，最終奪下金牌的歷程讓不少網友動容。而這次林郁婷所代言的品牌，就是陪他征戰奧運時的必備小物之一 「天天衛生棉」，那張照片也成為她身陷性別質疑、遭到輿論霸凌時，網友作為佐證的證明之一。

雖然郁婷的身份不需要靠這些方式來證明，這也並不是郁婷接下代言的主因，其實這個品牌有陪伴她許久，在出發奧運中的貼文並曾提及「陪伴林郁婷很久，在出發奧運前，她也發文提及「感謝天天，從口罩到衛生棉，用他們的專業和品質守護我場下的生理健康，讓我得以安心、勇敢地前進每個賽場。」也因此即使正式的廣告上未上線，粉絲也願意大力支持。