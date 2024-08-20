韓國男神池昌旭繼《奇皇后》後，暌違11年再度演出的歷史劇，也是模特兒出身的李洙赫繼《夜行書生》後相隔9年再披古裝，同時也是以《紙房子》聞名全球的「百想影后」全鐘瑞第一次演史劇，再搭檔《犯罪都市4》金武烈與《檢法男女》鄭柔美，超級炸裂的豪華陣容在卡司發布時就引起關注。

《于氏王后》光是預告就散發緊張刺激氛圍，尤其37歲池昌旭撕掉陽光花美男形象，原先白嫩帥臉破格變身成為留著一臉落腮鬍的霸氣君王，銳利眼神配上超強氣場，差點讓網友認不出，他原本是全鐘瑞飾演的于氏王后背後最強靠山， 沒想到一出場竟然就「領便當」，意外死亡後掀起風暴，不僅李洙赫飾演的親弟想要謀取王位，鄭柔美扮演的王后親姊也覬覦后位，全部露出真面目。

全鐘瑞飾演的王后將為生存展開絕地反擊。（Hami Video提供）

30歲全鐘瑞以電影《聲命線索》拿下韓國影后頭銜，又以夯劇《紙房子：韓國篇》人氣直線上升，這次飾演王后「于熙」，不僅漂亮也有頭腦，丈夫死後她被迫捲入鬥爭，為了生存即將展開絕地反擊，堪稱是最帥皇后，《于氏王后》也罕見描述韓國歷史上真實的繼承制度，若君王過世，王后則可與丈夫的弟弟再婚，一切都為了維持家族聲望與權力，全鐘瑞四面楚歌要走出自己的路，卻又腹背受敵。

預告中只見她忍辱負重說：「不能把王位交給那種人！」在深夜的激烈追逐之後，她霸氣喊話，「現在就讓我來展示一下我還能做什麼吧！」充滿自信的于熙是否能甩開對手，讓人相當好奇，預告在YouTube上線後，已累積突破150萬人次觀看，期待指數破表。《于氏王后》將於8月30日在Hami Video全台獨家首播。