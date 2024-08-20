還沒開學，國內腸病毒疫情卻罕見提早上升。疾管署今（20）日公布國內上周腸病毒的門、急診就診人次達到1萬2727人次，較前一周1萬1588人次上升9.8％，一反過去通常在開學後才會出現一波高峰的經驗。疾管署發言人羅一鈞指出，近期改流行克沙奇A10型，其最大特色是喉嚨會有白點，會痛如火燒。

疾管署實驗室監測，近期流行的腸病毒以克沙奇A10型為主（占31.6％），克沙奇A16型次之（占26.3％），另容易引起嚴重症狀的腸病毒A71型近期則未檢出，D68型則為零星檢出，不過，感染個案均為輕症。

羅一鈞，腸病毒上周反彈回升，從1.1萬增加到1.3萬，增幅達9.8％，不僅就診趨勢增加，流行的型別也開始轉換，從克沙奇A16型，轉換為七月初A10型，占比超過三成以上。

羅一鈞表示，克沙奇A10型有一個最特別的特徵，就是較其他腸病毒更容易有「急性淋巴結性咽炎」，症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛，懸壅垂和後咽壁，會出現白色點的明顯病灶，表示發言、潰瘍，喉嚨痛到像在燒，但較無死亡威脅，病程約4～14天。

疾管署統計，今年以來，全台共累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

羅一鈞表示，過去經驗，國內腸病毒疫情通常會在暑假快速消退，並在9月開學之後才會出現另一小波高峰，但目前還沒開學就已經出現反轉上升，推估可能是因為8月仍多暑期班及其他夏令活動影響。

疾管署提醒，民眾得保持警覺，如果家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防交叉感染，並請多加留意嬰幼兒健康狀況，如出現重症前兆病徵，儘速送往大醫院接受治療。