台北大巨蛋今（20）日終於通過消安驗證報告，意即可以開演唱會了，令外界相當期待。不過，身為演唱會之都的高雄，有世運主場館坐鎮，高雄市長陳其邁也沒在怕，他今（20）日重申，世運的優勢是採取最高安全標準規畫，短時間可以疏散上萬人潮，因而獲得國內外演唱會團隊青睞。

陳其邁指出，世運主場館當時是由日本建築師伊東豐雄設計，採取最高安全標準來做規畫，上周他也親自主持，由高雄市政府跟國土安全辦公室的督導，以無劇本方式，進行實兵演練，包括災難應變、疏散民眾，乃至於傷患就醫等，演練完成後也獲得行政院國土安全辦公室肯定。

陳其邁提到，有愈來愈多演唱會到高雄，以韓國Blackpink為例，場內是有大概5萬人，場外大概有4萬5千人，總共將近10萬人的1個場域，這些人員的疏散跟安全維護計畫，希望能確保粉絲到高雄的時候，可以平安地來、平安地回去。

高市副市長林欽榮過去也是高雄市工務局長，他說，世運採取高標準安全措施，第1個標準是5分鐘內，4.5萬人必須疏散到場館穿堂層，第2個鐵律是8分鐘之內，4.5萬人要逃離整個主場館等待避難，時至今日仍是同樣標準。

林欽榮補充說，世運有48個出口，必須要快速流通，每一個人員必須stand by，當有緊急事故發生的時候，立刻把所有的48個鐵門一起打開，然後全場要有8公尺的消防距離，方便2部消防車救災。

陳其邁強調，國際演唱會團隊評估巡迴的地點時，安全是非常重要的考量，世運主場館不僅在專家的驗證，或者是實務上，已經有非常多國際天團接待跟服務經驗，絕對是符合最高的安全標準。